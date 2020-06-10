Определен период, когда коронавирус наиболее заразен

Зараженный коронавирусом человек становится максимально заразным в первые дни заболевания. При этом подхватить болячку от инфицированного можно и спустя неделю.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — сообщила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове. Цитату привело РИА «Новости».

Специалист отметила, что медики из США и Германии провели исследования среди людей с разными формами COVID-19. Предварительно они выяснили, что пациенты с легкими и умеренными признаками болезни могут заразить других в течение восьми-девяти дней. При тяжелой форме болезни человек остается заразным значительно дольше.

Ранее Ван Керкхове говорила, что подхватить коронавирус от бессимптомных носителей крайне сложно. Позже она пояснила, что такие случаи случались редко. Чаще всего инфицирование происходило воздушно-капельным путем от людей с симптомами COVID-19.

Еще эксперт ВОЗ подчеркивала, что большинство выздоровевших смогли восстановиться после заболевания без каких-либо последствий.