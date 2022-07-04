Оперштаб заявил о росте случаев ковида в 28 регионах России

За минувшие сутки в России выявили 2866 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией. В больницы с ковидом попали 568 человек, что на 11,4% больше по сравнению с 3 июля.

Полностью выздоровели 2276 человек, 43 пациента скончались. В оперштабе обратили внимание, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5 и немного снизился в сравнении с предыдущей неделей. Падение составило 2,6%.

Вместе с тем эксперты указали на увеличение заболеваемости ковидом в 28 регионах, причем в 15 из них увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день специалисты провели свыше 298,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки было сделано 76 тысяч тестов. В Московской области с начала пандемии в лабораториях провели уже 18 124 295 исследований на ковид.