Оперштаб заявил о рекордном числе случаев COVID-19 в России

За последние сутки в России выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусом начиная с 26 марта. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

По данным ведомства, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 23 771 россиянин. Это на 7445 случаев больше по сравнению с данными 9 августа. Причины такого скачка пока неизвестны.

Кроме того, вновь выросло и количество госпитализаций с ковидом. За последние сутки в приемные отделения больниц по всей России поступило 2666 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Причем суточный прирост по сравнению с данными прошлого дня незначителен. Днем ранее, 9 августа, врачи сообщали о 2574 случаях госпитализации россиян, зараженных коронавирусом.

Количество россиян, освобожденных от лечения и медицинского контроля в связи с отрицательным тестом, также немного увеличилось. Оперштаб сообщил о 14 552 случаях выздоровления. Это на 1460 отрицательных тестов больше по сравнению с суточными данными прошлого дня.

Снизилось суточное количество подтвержденных летальных исходов заражения коронавирусом. По состоянию на 11:00 по московскому времени оперштаб сообщил о 56 смертях. Накануне врачи сообщали о 60 подтвержденных летальных случаях COVID-19 по всей России.