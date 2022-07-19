Оперштаб зафиксировал 4200 случаев коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России выявили 4200 новых случаев коронавируса. При этом число госпитализаций значительно увеличилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в оперштабе.

«Госпитализированы 1337 человек», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Накануне было известно, что в больницы попали 575 человек. За прошедшие сутки выписали 4186 пациентов, справившихся с ковидом, это на 65,4% больше показателей предыдущего дня. За последние 24 часа в России скончались 44 человека с ковидом. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (+790), Санкт-Петербурге (+521), Московской области (+384).

В Московской области с начала пандемии сделали 17 477 552 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В понедельник, 18 июля, оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю увеличение заболеваемости ковидом выявили в 68 российских регионах.