Здоровье 27 марта 2023, 12:03 Оперштаб сообщил о снижении числа госпитализаций в России из-за ковида Оперштаб: за минувшие сутки в России 602 человека попали в больницу с ковидом РИА «Новости»

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В России за минувшую неделю снизился показатель госпитализации из-за ковида на 100 тысяч населения, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией. По данным специалистов, он составил 6,0, что на 3,2% ниже данных предыдущих семи дней.

За минувшие сутки в стране выявили 8989 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 602 человека, на 22,6% меньше по сравнению с 26 марта. Полностью выздоровели 8160 человек. Также эксперты подтвердили 31 летальный исход из-за последствий ковида.

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Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 53,9 и снизился, в сравнении с предыдущей неделей, на 5,4%, уточнили в оперштабе.

По данным специалистов, в 22 регионах страны отмечается увеличение заболеваемости, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по России.

С начала пандемии в стране провели свыше 332,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. В Подмосковье число исследований, не считая ПЦР-тестов, за весь период составило 24 571 321.