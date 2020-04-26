Оперштаб сообщил, где в Подмосковье больше всего больных COVID-19

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области в первую тройку по числу зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск.

На сайте штаба сообщается, что за последние сутки в Одинцово зарегистрировано 597 (+52) случаев заражения, в Люберцах — 523 (+41), в Красногорске — 431 (+36).

В оперштабе сообщили, что в подмосковных клиниках наблюдаются москвичи (858), жители других регионов и из-за границы. Всего зарегистрировано 1 703 случая у граждан, которые не проживают постоянно и не зарегистрированы в Подмосковье.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировано 8 494 случая заражения, скончались 69 человек, выздоровели и выписались — 272 человека.

За последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 38 человек. Общее число жертв инфекции достигло 404 пациентов.