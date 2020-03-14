Оперштаб Подмосковья перечислил рейсы с коронавирусными больными

Оперативный штаб Московской области назвал прибывшие в Москву из-за рубежа рейсы, которыми в столицу прилетели инфицированные коронавирусом пассажиры. Все самолеты — из Европы.

Как заявили в штабе, прибывшим из Европы пассажирам нужно проявить личную ответственность и отправиться в самоизоляцию как минимум на две недели. В случае появления симптомов простуды нужно немедленно обращаться к врачу, лучше вызвать бригаду скорой помощи.

В штабе назвали рейсы, на борту которых оказались больные. Это прилетевший 11 марта SU 2429 Болонья — Москва «Аэрофлота», S7 3514 Верона — Москва от 29 февраля и рейс S7 3720 Инсбрук — Москва от 1 марта компании S7.

«Если ваши родные или друзья прибыли этими рейсами, соблюдайте правила безопасности и сообщите им о необходимости проверить здоровье! Номер горячей линии для консультации специалиста 8-800-550-50-30», — добавили в оперативном штабе.

Россия на фоне пандемии коронавируса ограничила воздушные перевозки со всеми странами Евросоюза. Исключение составляют рейсы из Москвы в европейские столицы и обратно. Запрет начнет действовать 16 марта.