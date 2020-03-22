Оперштаб назвал достаточными меры против коронавируса в стране. Ужесточать их пока не будут

СМИ сообщили, что в России планируют ужесточить карантин. Но эта информации не соответствует действительности. В ближайшее время никаких таких мер принимать не будут.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — приводит РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Ранее информацию о жестком карантине опровергли в информационно-коммуникационного центре (ИКЦ). Там заявили, что сообщения — фейк.

Речь идет о публикациях агентства со ссылкой на источник в правительстве. Он рассказал, что в России планируют перейти к решительным мерам по карантину и вычислению людей, общавшихся с инфицированными. По его словам, стране нужно последовать примеру Сингапура, Японии и Южной Кореи.

По данным на 21 марта, число случаев заражения в России достигло отметки в 306 человек. Врачи вылечили 16 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из медучреждений. В мире COVID-19 болеют более 316 тысяч человек. Летальных исходов насчитывается свыше 13,5 тысяч случаев.