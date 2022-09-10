Число зараженных коронавирусом россиян за сутки выросло до 53,4 тысячи человек | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Число зараженных коронавирусом россиян за сутки выросло до 53,4 тысячи человек Оперштаб: число заразившихся коронавирусом за сутки россиян выросло до 53,4 тысячи человек РИА «Новости»

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Свыше 20 миллионов случаев заражения коронавирусом выявили в России с начала пандемии. Об этом сообщили представители федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По данным ведомства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 53 486.

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Также врачи зафиксировали возросшее количество летальных исходов из-за последствий попадания вируса в организм. Этот показатель достиг отметки 97 человек.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 52 106 случаев заражения и 96 смертей.

Представители оперштаба заявили, что всего с начала пандемии вирус подхватил 20 013 781 россиянин. От последствий заражения скончались 385 262 человека.

За последние сутки улучшилась статистика по количеству выздоровевших. Врачи сообщили о 46 023 отрицательных тестах на вирус. Днем ранее этот показатель достигал отметки 51 086 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России госпитализировали 3977 человек с коронавирусом. Этот показатель вырос на 9,8%.

Сайт kp.ru напомнил, что Роспотребнадзор исключил введение на федеральном уровне новых ограничений из-за роста случаев заражения. При этом в ведомстве отметили, что право на введение мер имеют региональные власти.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что новые штаммы коронавируса наиболее опасны для человека из-за появившейся способности преодолевать барьерную защиту. Его слова процитировало РИА ФАН.

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