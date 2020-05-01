Оперштаб Москвы заявил о большом числе зараженных до 65 лет

За минувшие сутки в Москве выявили 3561 новых случае заражения коронавирусом. 40% из них приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет.

По другим возрастным категориям данные следующие:

От 46 до 65 лет — 36,5%;

от 66 до 79 лет — 10%;

старше 80 лет — 6,2%

дети -7,3%.

Все новые пациенты, а также все те, кто находился с ними в контакте, находятся под наблюдением медиков.

Всего в Москве на сегодняшний день выявили 57 300 зараженных, выздоровели после перенесенной инфекции 5766 человек, из них 631 выписали за минувшие сутки. Умерли 658 пациентов, из которых 47 смертей произошли за последний день.