Оперштаб: две трети умерших от коронавируса не обратились вовремя к врачу

Коронавирус унес жизни уже 513 россиян, москвичей среди них — 261. Две трети погибших из-за COVID-19 не обратились к врачам вовремя, на ранней стадии заболевания. Симптомы ОРВИ люди зачастую списывают на простуду или сезонную аллергию.

Из-за самолечения повышается риск для здоровья пациента, подчеркнули в оперштабе Москвы. Число заразившихся коронавирусом в городе растет, и речь уже идет не о привозных случаях. Вирус распространяется внутри столицы.

Специалисты напомнили, что инфекцию легко спутать с ОРВИ или аллергией. Однако даже незначительные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры — могут говорить о начале COVID-19.

На 5-8 день после заражения зачастую состояние пациента резко ухудшается. Человека необходимо немедленно госпитализировать.

Из числа скончавшихся от коронавируса за ранней медицинской помощью не обращались две трети инфицированных. Врача на дом из поликлиники они тоже не вызывали.

В оперштабе подчеркнули, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, исключить самолечение и вызвать доктора.

Сейчас в России 57 999 больных с COVID-19. За последние сутки заразились 5236 человек. Выздоровели с начала эпидемии 4420 заболевших, скончались 513 (+57 за последние 24 часа).