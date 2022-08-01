Оперштаб: более 10 тысяч россиян заболели ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 10 824 новых случая коронавируса. Прирост несколько снизился, накануне этот показатель составил 12 498. Информацию о заболевших ковидом опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

В больницы за последние 24 часа попали 836 человек с COVID-19. Таким образом, число госпитализированных тоже незначительно уменьшилось. В воскресенье, 31 июля, стало известно о том, что в больницы попали 982 пациента, уточнил RT.

За сутки скончались 36 заболевших, еще 6077 человек полностью выздоровели, добавили в оперштабе.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день специалисты провели уже свыше 301,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние 24 часа эксперты сделали 93 тысячи тестов на коронавирус. В Московской области с начала пандемии провели 18 602 120 исследований на ковид.