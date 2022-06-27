Операцию по лечению аритмии микросекундными импульсами впервые провели в России

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске сделали первую в России операцию по лечению аритмии. Врачи использовали метод нанесения микросекундных высококонцентрированных электрических импульсов на сердечную ткань в зоне патологической активности. Об этом сообщили в пресс-службе кардиоцентра.

«Первыми операцию по лечению аритмии с использованием нового метода выполнили специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. <…> В мире примеры использования электропорации в лечении пациентов с нарушением ритма сердца пока единичны», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Первым пациентом оказался 55-летний мужчина с трепетанием предсердий.

Метод электропорации, который ранее не применяли в сердечно-сосудистой хирургии, состоит в нанесении микросекундных высококонцентрированных электрических импульсов на сердечную ткань в зоне патологической аритмогенной активности. Это приводит к повреждению целостности мембраны клеток. Заместитель генерального директора, но перестают функционировать. Это позволяет избежать многих осложнений, например, перфорации (нарушения целостности сердечной мышцы — прим. ред.).

Воздействие занимает одну сотую секунды. Клетки, которые расположены в непосредственной близости, за это время теряют целостность мембраны.

«Так, для сравнения: в лучших медицинских центрах интервенционное лечение трепетания предсердий занимает 15-20 минут без учета подготовки пациента. С применением нового типа энергии основной этап лечения составляет минуту», — добавили в пресс-службе.

Врачи центра Мешалкина в будущем собираются расширять спектр применения технологии с помощью разработки и создания новых типов отечественных катетеров для лечения всех разновидностей нарушений ритма сердца.