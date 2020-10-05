Оперативный штаб опроверг информацию о возможном закрытии границ России

Закрывать границы или ограничивать авиасообщение в России не планируют. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в стране.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — рассказали в оперативном штабе РИА «Новости».

Ранее стало известно, что стоимость медицинской маски в общественном транспорте Московской области снизилась с 29 до пяти рублей. Об этом сообщает RT. Нарушителям масочного режима грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора будет транспортная полиция региона.

Водители автобусов также соблюдают все меры безопасности. Они проходят медицинский осмотр перед рейсами и регулярно сдают тесты на коронавирус. Каждый водитель получает набор медицинских масок в начале рабочего дня: часть использует сами, а остальные продают пассажирам. Для этого их обеспечили терминалами оплаты. Салоны автобусов регулярно обрабатывают санитайзерами.