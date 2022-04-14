Диетолог Ковальков назвал сахар самым опасным продуктом

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что сахар самый опасный продукт, который провоцирует тяжелые заболевания. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что сахар получен искусственно. По мнению врача, этот продукт лучше исключить полностью во всем мире.

«Ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только диабет, это инфаркты, инсульты, атеросклероз», — заключил Ковальков.