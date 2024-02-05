Здоровье 05 февраля 2024, 03:05 Опасный вид рака помолодел в России Рак толстой кишки стали чаще выявлять среди россиян младше 50 лет Freepik

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Опухоль толстой кишки стали чаще диагностировать в России у пациентов которым еще нет и 50 лет. Об этом изданию Lenta.ru рассказал онколог-химиотерапевт, преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«Отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м — 761», — сообщил он.

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По словам онколога, некоторые ученые уже стали пересматривать границу понятия раннего возраста выявления рака — с 50 до 45 лет. Однако говорить о «молодеющем» раке не вполне корректно, ведь для заболевания разных органов порог ранней диагностики также разный.

Евсеев отметил, что в России средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,4 года. За минувшие 10 лет этот показатель практически не изменился.

Онколог Руслан Басанов ранее напомнил, что регулярная половая жизнь поможет в профилактике рака предстательной железы. Жирная пища и курение также могут повысить вероятность развития этого заболевания.