Опасный уровень сахара научились распознавать по ладоням

Из-за недостаточно уровня сахара в крови может возникнуть диабетический синдром жесткой руки. Он также известен под другим названием — диабетическая хироартропатия. На это обратили внимание врачи британской клиники.

Медики объяснили The Daily Express, что диабетический синдром жесткой руки является кожным заболеванием. Основной симптом — ограниченная подвижность суставов рук и пальцев.

Сначала скованность возникает в мизинце, за тем она может распространиться на всю руку. При этом кожа будет ощущаться как утолщенная или даже восковая.

Болезнь можно выявить самостоятельно. Нужно свести ладони вместе, при наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся. В этом случае следует обратиться к врачу.

При аномальной жаре сосуды кожи расширяются. Они отдают с потом не только избыточное тепло, но и соли и микроэлементы. Поэтому жара так опасна для диабетиков и пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы.