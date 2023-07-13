Здоровье 13 июля 2023, 01:46 Опасный для человеческого мозга планктон нашли в российских водах «Известия»: у Владивостока появились токсичные для людей микроводоросли Freepik

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Недалеко от Владивостока исследователи обнаружили в море появление микроводорослей псеводницший, которые могут выделять вредный для человека токсин. Об этом сообщила газета «Известия».

В материале сказано, что домоевая кислота может оказаться в человеческом организме после употребления морских продуктов. Пока в водах России не нашли опасных концентраций, но заметили тенденцию к повышению плотности таких микроводорослей. Подобное явление связано с увеличением температуры океана.

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По мнению ученых, в будущем вредный планктон способен негативно повлиять на аквакультурное хозяйство и рекреационные организации. Токсичное вещество в водорослях может вызвать неврологические расстройства, потому что влияет на нервные рецепторы живых организмов.

«В тяжелых случаях происходят потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор», — заявила научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

Ранее жители Анапы столкнулись с необычным явлением на пляже. Цвет Черного моря стал ядовито-зеленым из-за цветения особенных водорослей. Кадры с места событий оказались в распоряжении «360».