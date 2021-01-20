Темные полоски на ногтях назвали признаком опасных заболеваний

Наличие заболеваний можно зачастую определить по состоянию ногтей. Так, признаком высокого уровня холестерина, и, как следствие, риска или наличия сердечно-сосудистых заболеваний оказались темные полоски на ногтях или так называемые осколочные кровоизлияния.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологической ассоциации.

Как отмечается в статье, такие кровоизлияния внешне похожи на занозу, застрявшую под ногтевой пластиной. При массовом повреждении сосудов ногтевого ложа может возникнуть кровотечение.

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек. У человека в результате этого могут образовываться тромбы. Они приводят к тяжелейшим последствиям, а в некоторых случаях к летальному исходу.

Чтобы нормализовать холестерин в крови можно использовать различные настои, среди которых цветки липы, семена льна и корни одуванчика. Авторы статьи также советуют употреблять сырые фрукты и овощи, корицу, чеснок и куркуму. По их словам, главное — это ограничить в рационе животные жиры, выпечку и сладости.

Также снизить уровень холестерина поможет спорт и вообще регулярная физическая активность и отказ от употребления алкоголя и от курения.

Отказ от вредных привычек, по мнению экспертов, также поможет снизить риск преждевременной смерти на 17-18%. Всего, по версии ученых, существует четыре правила. Если их все соблюдать, то улучшится качество жизни и она станет дольше лет на 10.

Одно из правил гласит, что нужно постараться снизить уровень стресса и больше радоваться. А средиземноморская диета, как предполагают ученые, поможет снизить риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии и ухудшения состояния мозга.