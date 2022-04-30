Россиян предупредили об опасных свойствах меда

Мед известен всем своими вкусовыми и лечебными качествами, однако у него есть и скрытые опасные свойства. Об этом изданию Eatthis.com сообщили врачи Лакия Рай и Николь Линдель.

В частности, мед увеличивает риск заболевания десен и развития кариеса, поскольку содержит в себе много сахара. Не рекомендуется злоупотреблять медом страдающим от болезни печени, поскольку содержащаяся в меде фруктоза метаболизируется не так, как остальные источники энергии.

«Людям с жировой болезнью печени обычно рекомендуется избегать употребления алкоголя и ограничивать потребление фруктозы по этой причине», — заявила Линдель.

Также мед способен вызвать такие неприятные симптомы, как зуд во рту.

«В некоторых случаях употребление в пищу меда может способствовать аллергическим симптомам. Если вы очень чувствительны, то прием медовой пыльцы даже в небольших количествах может вызвать местные симптомы», — сказала доктор Рай.

Также врачи опровергли широко разрекламированный миф о том, что мед может помочь справиться с аллергией. Этого не произойдет, потому что пчелы собирают пыльцу с тех цветов, которые не так сильно провоцируют иммунную систему человека.