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    30 апреля 2022, 17:38

    Россиян предупредили об опасных свойствах меда

    Врачи Линдель и Рай рассказали об опасных качествах меда

    Максим Зинкин

    Мед известен всем своими вкусовыми и лечебными качествами, однако у него есть и скрытые опасные свойства. Об этом изданию Eatthis.com сообщили врачи Лакия Рай и Николь Линдель.

    Россиян предупредили об опасных свойствах меда

    В частности, мед увеличивает риск заболевания десен и развития кариеса, поскольку содержит в себе много сахара. Не рекомендуется злоупотреблять медом страдающим от болезни печени, поскольку содержащаяся в меде фруктоза метаболизируется не так, как остальные источники энергии.

    «Людям с жировой болезнью печени обычно рекомендуется избегать употребления алкоголя и ограничивать потребление фруктозы по этой причине», — заявила Линдель.

    Также мед способен вызвать такие неприятные симптомы, как зуд во рту.

    «В некоторых случаях употребление в пищу меда может способствовать аллергическим симптомам. Если вы очень чувствительны, то прием медовой пыльцы даже в небольших количествах может вызвать местные симптомы», — сказала доктор Рай.

    Также врачи опровергли широко разрекламированный миф о том, что мед может помочь справиться с аллергией. Этого не произойдет, потому что пчелы собирают пыльцу с тех цветов, которые не так сильно провоцируют иммунную систему человека.