Здоровье 07 января 2024, 23:32 Опасные венерические болезни нашли у 19 детей в Тюменской области РИА «Новости»

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За первые 11 месяцев 2023 года у 19 детей в Тюменской области зафиксировали опасные венерические инфекции. Об этом сообщило местное издание 72.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Врачи зафиксировали у 12 несовершеннолетних пациентов сифилис и у семи — гонорею. Наибольшая часть юных заразившихся приходится на Тюмень и Тюменский район, самому младшему из них 15. В прошлом году венерические болезни в регионе подхватили семь подростков, одному из пациентов на момент выявления не исполнилось и 14 лет.

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Всего в Тюменской области сифилисом заразились 118 человек, гонореей — 207. Из-за распространения заболеваний все большее число жителей выступает за введение уроков сексуального просвещения.

В начале года Росстат сообщил о стремительном росте заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и несколькими типами гепатита в стране.

Ранее в детском саду Челябинск сифилис выявили у воспитательницы, после чего признаки заболевания появились у одного из дошкольников. Венерические заболевания способны распространяться не только половым, но и контактно-бытовым путем, однако вероятность этого мала.