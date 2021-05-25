Врач объяснил, как выявить «раковые» родинки

За родинками на теле необходимо постоянно следить, так как любые изменения могут привести к их перерождению. Особенно стоит обратить внимание на форму, цвет и размер, предупредила «360» кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова.

«Есть система, на основе которой можно проводить самодиагностику. Одна половина родинки должна быть похожа на другую. Если вы увидели, что нарушается эта равномерность, то есть какая-то сторона родинки начинает, например, увеличиваться, то это повод обратиться к врачу», — пояснила Добрецова.

Она добавила, что еще важно смотреть, насколько ровные у родинки края. Если граница становится зубчатой или вытягивается в какую-то сторону, то это тоже является поводом пройти обследование. Немаловажное значение имеет и цвет родинки.

«Если вы видите, что цвет родинки начинает меняться — с одной стороны более светлая, а с другой более темная. В этом случае тоже необходимо обратиться к врачу», — отметила медик.

Стоит зафиксировать диаметр родинки, чтобы проще было отслеживать изменения. Консультация врача потребуется, если диаметр превышает шесть миллиметров. Если родинка постоянно трется от одежду, то тоже стоит зайти в медучреждение, так как любое повреждение может привести к перерождению.

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