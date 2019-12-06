Опасные петли и изгибы артерий. Как резкий поворот головы убил 17-летнего подростка

В Великобритании 17-летний кадет погиб в результате инсульта. Кровоизлияние произошло, когда он резко повернул голову, делая себе чай. О том, как часто резкие движения становятся причиной серьезных травм, «360» поговорил со специалистами.

Несчастный случай с кадетом Беном Литтлвудом произошел в еще в апреле. Подросток жил в пригороде Манчестера и видел свое будущее в армии. После инсульта, который медики поначалу приняли за менингит, пострадавшего отвезли в больницу, где он спустя восемь дней скончался. В отчете коронера сказано, что из-за травмы шеи мог произойти разрыв артерии. В результате образовался тромб, который попал в мозг и вызвал отмирание тканей.

Доктор медицинских наук, завкафедрой сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Роман Комаров предположил, что у погибшего была патология сонных артерий.

Бывают петли в сонных артериях, бывают изгибы. И при повороте головы, если они есть, они могут перегибаться. Но об этом никто не знает. Пока ультразвук не сделаешь, не узнаешь. Роман Комаров врач-кардиохирург

По его словам, поворот головы мог быть «лишь нелепой случайностью».

Говоря о том, могут ли резкие движения спровоцировать сердечный приступ или привести к другой серьезной травме, врач отметил, что это возможно лишь при наличии врожденного порока.

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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в московской больнице № 29 Алексей Эрлих согласился, что вероятной причиной смерти подростка была врожденная патология.

Врач также опроверг возможность возникновения сердечного приступа из-за резких движений.

По словам обоих специалистов, не существует каких-то движений, сделав которые неправильно, можно умереть.

Долгий естественный отбор сделал нас такими, какие мы есть, — способными выполнять движения в рамках тех возможностей суставов, мышц, костей, которыми мы обладаем. Ничего летального ни одно движение нам не несет. Алексей Эрлих врач-кардиолог

Главный внештатный травматолог-ортопед подмосковного Минздрава Виктор Волошин в разговоре с «360» предположил, что смерть молодого британца могла быть связана с аномалией вертебральных (позвоночных) артерий.

Он также рассказал о случаях хлыстового перелома шеи.