Опасные петли и изгибы артерий. Как резкий поворот головы убил 17-летнего подростка
Несчастный случай с кадетом Беном Литтлвудом произошел в еще в апреле. Подросток жил в пригороде Манчестера и видел свое будущее в армии. После инсульта, который медики поначалу приняли за менингит, пострадавшего отвезли в больницу, где он спустя восемь дней скончался. В отчете коронера сказано, что из-за травмы шеи мог произойти разрыв артерии. В результате образовался тромб, который попал в мозг и вызвал отмирание тканей.
Доктор медицинских наук, завкафедрой сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Роман Комаров предположил, что у погибшего была патология сонных артерий.
Бывают петли в сонных артериях, бывают изгибы. И при повороте головы, если они есть, они могут перегибаться. Но об этом никто не знает. Пока ультразвук не сделаешь, не узнаешь.Роман Комаровврач-кардиохирург
По его словам, поворот головы мог быть «лишь нелепой случайностью».
Говоря о том, могут ли резкие движения спровоцировать сердечный приступ или привести к другой серьезной травме, врач отметил, что это возможно лишь при наличии врожденного порока.
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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в московской больнице № 29 Алексей Эрлих согласился, что вероятной причиной смерти подростка была врожденная патология.
Врач также опроверг возможность возникновения сердечного приступа из-за резких движений.
По словам обоих специалистов, не существует каких-то движений, сделав которые неправильно, можно умереть.
Долгий естественный отбор сделал нас такими, какие мы есть, — способными выполнять движения в рамках тех возможностей суставов, мышц, костей, которыми мы обладаем. Ничего летального ни одно движение нам не несет.Алексей Эрлихврач-кардиолог
Главный внештатный травматолог-ортопед подмосковного Минздрава Виктор Волошин в разговоре с «360» предположил, что смерть молодого британца могла быть связана с аномалией вертебральных (позвоночных) артерий.
Он также рассказал о случаях хлыстового перелома шеи.
Если едет человек в автомобиле, автомобиль резко затормозил, во что-то врезался, человек кивнул, и от такого резкого движения, когда по инерции голова слетает с шеи, бывает повреждение шейных позвонков.Виктор Волошинтравматолог-ортопед