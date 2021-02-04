Опасные пестициды нашли в бананах с Эквадора
Специалисты Роскачества нашли токсичные пестициды в бананах с Эквадора марки Prima Donna. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на сайт ведомства.
При этом на бананах стоит маркировка «100% organic bananas».
Руководитель департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, что обнаруженное в них вещество наносит вред организму человека, а еще способно накапливаться. Оно вызывает раздражение слизистых оболочек и негативно влияет на репродуктивную систему.