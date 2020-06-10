Опасные ягоды: врач рассказал, какую клубнику лучше не покупать

По словам специалиста, первое, на что стоит обращать внимание — цвет. Чем темнее клубника, тем лучше. Это говорит о высоком содержании растительного пигмента антоциана. В таких ягодах также находится больше витамина С. Нужно обращать внимание на то, чтобы ягоды были равномерного цвета. Однако, это не всегда говорит о хорошем качестве.

«Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями. Поэтому помимо цвета надо обращать внимание на запах ягоды, который должен ощущаться уже при подходе к прилавку», — поделилась врач.

Также следует смотреть на плодоножку. Она должна быть на ягоде, причем только зеленого цвета. Это означает, что клубника была сорвана с грядки недавно. Если на ней есть белая полоска, это говорит о том, что ее точно обрабатывали химикатами.

Увлекаться клубникой не стоит. В день взрослому человеку можно съедать 250-300 граммов.