Инфекционист объяснил, чем могут быть опасны соленья

Смертельно опасный токсин ботулизма чаще всего оказывается в домашних соленьях и других заготовках в банках. В России с таким отравлением умирает 10% пациентов, заявил главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотание, а затем — самое страшное — постепенно нарастающее затруднение дыхания. При ботулизме человек просто-напросто задыхается при полном сознании», — объяснил он в интервью агентству URA.Ru.

Человека в таком состоянии нужно срочно увозить в больницу, потому что вероятность смерти высока. Эксперт подчеркнул, что симптомы заражения могут проявиться с момента попадания инфекции в организм уже через шесть часов, но бывает и позже — до двух суток.

Никифоров отметил, что по внешнему виду консервов определить ботулизм в них невозможно — банка не вздувается, ее содержимое пахнет так же, как и обычно, изменения вкуса или цвета тоже нет. При этом опасная бактерия точно не попадет в консервы с кислой капустой или вареньем.