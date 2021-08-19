Опасную болезнь выявили на Украине

Украинские врачи зафиксировали три случая заболевания дирофиляриозом. Эту редкую и опасную болезнь можно подхватить через укус комара.

Провоцируют заболевание круглые гельминты Dirofilaria, сообщил портал vesti.ua со ссылкой на данные Минздрава. Паразиты попадают в организм через комариный укус и могут поразить не только людей, но и животных.

Гельминт способен мигрировать под кожей на 30 сантиметров от места укуса. Удалить паразита можно только с помощью операции. Киевские врачи в 2021 году зафиксировали уже три случая дирофиляриоза. Медики вытащили из пациентов гельминтов размерами 11, 7 и 12 сантиметров. В двух случаях паразиты были в левом глазу, а в последнем — в правой кисти.

Дирофиляриоз является заболеванием, при котором происходит медленное развитие и длительное хроническое течение. Официальная регистрация болезни не ведется, поэтому нет информации об истинном уровне заболеваемости.

Ранее ученые предупредили, что ночная работа может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Причем больше всего подобному риску подвержены женщины.