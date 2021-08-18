Комаровский рассказал об опасности отрицательного резус-фактора у беременных

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности, с которой может столкнуться беременная женщина с отрицательным резус-фактором крови. Проблемы вероятны, если у будущего отца он положительный.

Комаровский объяснил нюансы протекания беременности при таких условиях на своем YouTube-канале. Риск, по его словам, повышается с каждой новой беременностью.

«Если у женщины резус отрицательный, плод может оказаться резус-положительным. Во время родов или <…> во время беременности эритроциты плода могут попасть в кровь матери. И тогда [у нее] выработаются антитела против эритроцитов собственного ребенка. Эти антитела будут воздействовать на плод», — рассказал врач.

При последующем вынашивании ребенка оставшиеся у женщины антитела, скорее всего, станут причиной серьезных проблем.

«С высокой степенью вероятности они вызовут тяжелейшую болезнь», — предупредил Комаровский, добавив, что все может закончиться гибелью плода.

Давно существующая эффективная методика лечения, пояснил телеведущий, поможет предотвратить подобный исход. При первой беременности женщине необходимо ввести антирезусный иммуноглобулин. Это лекарство уже доказало свою безопасность и эффективность, подчеркнул Комаровский. Своих подписчиков он призвал не обращать внимание на «антинаучную вакханалию» о препарате в социальных сетях.