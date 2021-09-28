Россиян предупредили об опасности насморка

Во время насморка многие даже не пытаются его лечить, а просто ждут, когда он пройдет сам. Но игнорирование проблемы может обернуться серьезными осложнениями, предупредил врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом, поскольку отек носа перекрывает пазухи», — рассказал медик радио Sputnik.

Во время синусита происходит воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. При этом Лесков отметил, что сосудосуживающие препараты могут привести к привыканию. В этом случае человек начинает увеличивать дозировку лекарств, чтобы они ему помогли.

«Чтобы не получить зависимость от сосудосуживающих препаратов, надо лечить насморк. Первое, что для этого нужно, — это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны», — подчеркнул отоларинголог.

Он добавил, что при насморке можно использовать спреи или капли с интерфероном. Если выделения из носа имеют зеленый цвет, то стоит прибегнуть к препаратам с антибиотиками. Но точные рекомендации по лечению сможет дать только врач.