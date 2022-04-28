Эксперт Роскачества Боровкова развеяла миф об опасности 5G
Эксперт Роскачества Марина Боровкова рассказала, что опасности для здоровья от использования смартфонов не существует. Об этом сообщила «Газета.ru».
Она отметила, что исследования не показали негативного влияния на человека 5G-волн.
«При этом интенсивность изучаемых смартфонами 3G- или 4G-волн намного ниже, чем у их предшественников, особенно при хорошем покрытии сети», — уточнила Боровкова.
Она добавила, что степень воздействия смартфона на человека, в принципе, минимальна, когда он сидит в интернете или говорит по телефону при помощи гарнитуры.