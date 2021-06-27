Опасность петрушки и сельдерея сравнили с борщевиком

Петрушка и сельдерей не менее опасны для здоровья человека, чем борщевик. Эти растения могут вызвать сильные ожоги, предупредила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

«Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. <…> Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает», — рассказала Баранова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что крайне опасным является ожог от борщевика. Если растение дотронулось до кожи, то место соприкосновения нужно закрыть темной тканью. Избегать попадания солнечных лучей на место ожога необходимо в течение как минимум 48 часов.

По словам эксперта, опасными растениями также являются сок и лютик едкий. Баранова подчеркнула, что попадание сена в глаза может обернуться слепотой.

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