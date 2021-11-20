Опасность ковида и гриппа оказалась одинаково серьезной

Патогенность коронавируса и гриппа внезапно оказалась почти одинаковой. По мнению инфекционистов, заболевания, которые дают эти вирусы, можно сравнить по тяжести. Об этом написал ТАСС.

Болеть гриппом можно так же тяжело, как и ковидом. Об этом заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы», — заявила она.

Малинникова отметила, что нельзя исключать возможность заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом. Это сочетание может оказаться для здоровья очень серьезным. Для того чтобы защититься от страшных последствий, инфекционист посоветовала привиться и от коронавируса, и от гриппа.

Если сначала переболеть ковидом, а потом заразиться гриппом, все тоже совсем не радужно. Дело так называемой иммунной депрессии. Грипп может дать сильную нагрузку на иммунитет и поразить несколько разных органов. Это даст на организм серьезные осложнения.