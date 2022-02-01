Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной одышке

Остро возникающая одышка может говорить о серьезных проблемах со здоровьем и быть смертельно опасной. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, у здорового человека одышка может быть вполне нормальным явлением. Если нехватка воздуха ощущается в спокойном состоянии или по ночам, то это может говорить о сердечной недостаточности.

Еще остро проявляющая одышка может свидетельствовать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. При этом Мясников отметил, что на опасность одышки влияет образ жизни.

«Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни», — сказал ведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что при быстром подъеме по лестнице одышка появляется абсолютно у всех. В этом случае важно обратить внимание на время, которое требуется для нормализации дыхания.

Ранее Мясников предупреждал, что боли и отеки в руке могут свидетельствовать о раке. С такими симптомами лучше всего обратиться к врачу общей практики.