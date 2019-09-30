Опасное вещество нашли в препаратах от язвы желудка

Препараты от язвы желудка производят на основе субстанции ранитидина гидрохлорид. В ней нашли опасное вещество, влияющее на работу печени, из-за чего лекарство отозвали во многих странах мира. Росздравнадзор дал срок до 2 октября производителям и импортерам для предоставления всей необходимой информации о продукции.

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Речь идет о препаратах, в составе которых есть ранитидина гидрохлорид, производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед».

Как пишет РИА «Новости», согласно предписанию Росздравнадзора, импортеры и производители лекарств до 2 октября 2019 года должны будут уведомить о принятых решениях касательно препаратов с гидрохлоридом ранитидина.

Как сообщало агентство Sputnik, в лекарствах с субстанцией нашли вредные примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA). Вещество представляет собой канцероген, который влияет на работу печени. В связи с этим продажу препаратов запретили в Литве, Германии, Сингапуре, Канаде и других странах. Ограничения снимут после того, как будут предоставлены документы, подтверждающие отсутствие опасных примесей.