Опасное вещество нашли в препаратах от язвы желудка
Уральскому гинекологу пригрозили уголовкой за помощь пациентке с сильными болямиПодробнее
Речь идет о препаратах, в составе которых есть ранитидина гидрохлорид, производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед».
Как пишет РИА «Новости», согласно предписанию Росздравнадзора, импортеры и производители лекарств до 2 октября 2019 года должны будут уведомить о принятых решениях касательно препаратов с гидрохлоридом ранитидина.
Как сообщало агентство Sputnik, в лекарствах с субстанцией нашли вредные примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA). Вещество представляет собой канцероген, который влияет на работу печени. В связи с этим продажу препаратов запретили в Литве, Германии, Сингапуре, Канаде и других странах. Ограничения снимут после того, как будут предоставлены документы, подтверждающие отсутствие опасных примесей.