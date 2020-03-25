ООН объявила о запуске гуманитарного плана по коронавирусу

По данным портала «Политика сегодня», гуманитарный план стоимостью в два миллиарда долларов защитит людей от пандемии коронавируса.

В развивающиеся страны привезут необходимые средства медицинского назначения. Также предполагается «оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук».