Здоровье 22 февраля 2023, 21:29 «Оно не опасно, но аллергенно». Парфюмер — о запрещенном веществе, используемом при производстве косметики

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Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова обсудила с ИА НСН особенности запрещенного вещества «бутилфенилметилпропиональ» (лилиевый альдегид), который добавляют в кремы, шампуни и прочую косметическую продукцию.

Скоробогатова рассказала, что это вещество вводится в очень малом количестве, так как оно является аллергеном.

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«Оно не опасно, но аллергенно, следовательно, у кого-то есть реакция, а у кого-то — нет», — добавила собеседница информагентства.

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Она уточнила, что «бутилфенилметилпропиональ» не будет использоваться в продукции, которую будут производить после 18 апреля.

«Роспотребнадзор сообщил только об одном веществе, а на самом деле работы по корректировке списков запрещенных и ограниченных веществ в косметической продукции идет на регулярной основе», — обратила внимание Скоробогатова.