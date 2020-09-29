Онлайн-встреча на тему рака молочной железы пройдет 1 октября

1 октября пройдет онлайн-диалог со специальным корреспондентом «Россия Санкт-Петербург» Жанной Скворцовой и режиссером Риммой Крячковой, женщинами, не понаслышке знающими, что такое рак молочной железы.

Они вместе будут развенчивать мифы, связанные с хирургическим лечением рака молочной железы и реконструкцией груди, чтобы помочь женщинам справиться со страхами и вновь обрести себя. Встреча пройдет в формате открытого онлайн-диалога. Зрители смогут задавать вопросы врачам в онлайн-чате.

К онлайн-встрече также присоединится писатель Александр Цыпкин. А также такие специалисты, как Владимир Семиглазов, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий научным отделением опухолей репродуктивной системы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, Золтан Матрай, заведующий отделением хирургического лечения рака молочной железы и сарком Национального института онкологии в Венгрии.