Онлайн-продажу рецептурных лекарств запустят в Москве, Подмосковье и Белгородской области

В марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях рецептурные лекарства начнут продавать дистанционно, объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным», — сказал он на очередном заседании кабмина.

Эксперимент запустят по поручению президента РФ на совете по стратегическому развитию. Перечень препаратов кабмин утвердит отдельно. При оформлении онлайн-заказа у покупателей попросят электронные рецепты на препараты.

В 2021 году Всероссийский союз пациентов предложил запустить дистанционную продажу лекарств силами компании «Почта России».