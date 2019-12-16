Онлайн-продажу рецептурных лекарств не поддержали в правительстве

Российское правительство не поддержало идею Госдумы разрешить продажу в Интернете выдаваемых по рецепту лекарств. Об этом сообщил член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров.

Кабинет министров вынес отрицательное решение относительно поправок к проекту закона о дистанционной торговле, который предложили рассмотреть во втором чтении нижней палаты парламента. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Согласно изменениям, вынесенным на обсуждение осенью, с 1 июля 2020 года в России собирались легализовать покупки лекарств без рецепта в Сети, а с 1 января 2022 года законодатели хотели позволить приобретать в интернете рецептурные препараты.

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Правительство заявило, что в законопроекте недоработаны вопросы, связанные с процессом учета рецептурных бланков. Кроме того, не создан четкий алгоритм проверки рецептов, которые будут направлять в аптеку через интернет.

Первое чтение этого законопроекта состоялась еще в 2017 году. В его первоначальной версии речь шла о разрешении дистанционных продаж только безрецептурных лекарств. Президент России Владимир Путин выступал за ускоренное принятие этого закона. По его словам, продажа лекарств без рецепта, также как рецептурных препаратов — «то, куда нам нужно двигаться». Об этом написал РБК.