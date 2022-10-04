Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте Депутат Чаплин: Подмосковье станет пилотным регионом онлайн-продажи рецептурных лекарств Freepik

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Госдума приняла закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств. Ее протестируют в трех регионах, в том числе в Подмосковье. Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что эксперимент позволит доработать механизм и понять, как предотвратить продажу мошенникам.

Госдума 4 октября приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

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«Московская область вошла в перечень пилотных регионов, где будет проводиться эксперимент по продаже лекарств онлайн. Борьба с пандемией подтвердила необходимость таких изменений», — отметил Никита Чаплин.

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Многие живут одни и не могут самостоятельно, без помощи волонтеров, покупать лекарства. Депутат рассчитывает, что введение дистанционной продажи в виде эксперимента позволит испытать и настроить систему.

«Безусловно, экспериментальный период позволит доработать механизм и исключить ситуации нелегальной продажи мошенникам психотропных и контрафактных лекарств», — сказал он.

Закон также распространится на Москву и Белгородскую область. Он вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026-го. Список доступных для онлайн-продажи лекарств утвердит Минздрав России.

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