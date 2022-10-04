Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 14:49

Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений

Деньги

04 октября 2022, 14:43

Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 14:42

Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

Подмосковье

04 октября 2022, 14:41

Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 14:35

Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Мир

04 октября 2022, 14:35

Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине

Власть

04 октября 2022, 14:34

Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Подмосковье

04 октября 2022, 14:25

Новая детская игровая зона появилась в парке «Фабричный» в Дедовске

Здоровье

04 октября 2022, 14:08

Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте

Депутат Чаплин: Подмосковье станет пилотным регионом онлайн-продажи рецептурных лекарств

Читать 360tv в

Госдума приняла закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств. Ее протестируют в трех регионах, в том числе в Подмосковье. Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что эксперимент позволит доработать механизм и понять, как предотвратить продажу мошенникам.

Госдума 4 октября приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Реклама

«Московская область вошла в перечень пилотных регионов, где будет проводиться эксперимент по продаже лекарств онлайн. Борьба с пандемией подтвердила необходимость таких изменений», — отметил Никита Чаплин.

Реклама

Многие живут одни и не могут самостоятельно, без помощи волонтеров, покупать лекарства. Депутат рассчитывает, что введение дистанционной продажи в виде эксперимента позволит испытать и настроить систему.

«Безусловно, экспериментальный период позволит доработать механизм и исключить ситуации нелегальной продажи мошенникам психотропных и контрафактных лекарств», — сказал он.

Закон также распространится на Москву и Белгородскую область. Он вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026-го. Список доступных для онлайн-продажи лекарств утвердит Минздрав России.

Законы

Госдума РФ

Лекарства

Медицина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама