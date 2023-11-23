Здоровье 23 ноября 2023, 10:59 Онлайн-маршрут о психическом здоровье разработали в Москве Онлайн-маршрут психологического здоровья «Разбираемся вместе» запустили в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве создали онлайн-маршрут о психологическом здоровье «Разбираемся вместе», который приурочили ко Дню психолога. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, внимание к психологическому здоровью стало важной частью жизни горожан, в том числе и среди москвичей старшего возраста. Так, около 12 тысяч пожилых жителей столицы начали посещать занятия по психологии в проекте «Московское долголетие».

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«В честь Дня психолога мы разработали специальный онлайн-маршрут „Разбираемся вместе“, чтобы еще раз обратить внимание горожан на необходимость заботы о своем душевном равновесии. Мы отобрали три ключевых аспекта, которые касаются жизни любого человека: взаимоотношения, работа с эмоциями и самооценка», — рассказала Ракова.

Ведущие эксперты Московской службы психологической помощи подготовили для слушателей вебинары, видеосоветы, онлайн-тесты, тематические статьи и другие материалы. В программу, рассчитанную до 13 декабря, вошли три недельных трека по основным аспектам психологического здоровья.

Первый этап, который проведет психолог Наталья Болдырева, посвятили взаимоотношениям в семье и созданию здоровых отношений. Второй трек расскажет о методах борьбы с тревожностью и способах вернуться в ресурсное состояние во время стресса. Также в рамках курса москвичей научат работать с эмоциями.

Кроме того, специально подготовленные тесты помогут узнать свое психологическое состояние и о своих личностных качествах, а также на карточках объяснят значения профессиональных терминов.

Ранее психолог Елена Соловьева рассказала, как непрожитые обиды часто переходят в психосоматические заболевания.