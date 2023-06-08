Здоровье 08 июня 2023, 12:21 Онкоуролог Алтунин: сильные боли в спине или боку могут являться симптомами рака почки

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Сильные болевые ощущения в области спины или в боку могут указывать на развитие рака почки. Об этом сообщил врач-онкоуролог Денис Алтунин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, на более поздних стадиях заболевания среди симптомов также могут быть беспричинная потеря веса, кровь в моче и повышенная температура тела. На ранних стадиях опухоль может себя никак не проявить.

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Врач отметил, что спровоцировать рак почки могут курение, пожилой возраст и лишний вес.