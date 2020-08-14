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    14 августа 2020, 18:45

    Онкопациентов оставят на химиотерапии в Кронштадте

    Алена Макаренко

    Кронштадтские пациенты Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской онкологической помощи в Песочном продолжат курс химиотерапии в этом учреждении. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в городской клинической больнице № 40 Курортного района.

    Их не будут переводить в другую больницу.

    «Была собрана комиссия. По этому вопросу мы только что провели совещание. Нам удалось предотвратить перевод пациентов. Преемственность лечения сохранится», — рассказал источник.

    Кроме того, пациенты пожаловались, что в онкоцентре оставили больных только из шести районов города.

    Ранее появилась информация о переводе больных в Сестрорецк. Руководство не видело проблемы в передаче пациентов.

    Новости SMI.FM