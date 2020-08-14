Онкопациентов оставят на химиотерапии в Кронштадте
Кронштадтские пациенты Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской онкологической помощи в Песочном продолжат курс химиотерапии в этом учреждении. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в городской клинической больнице № 40 Курортного района.
Их не будут переводить в другую больницу.
«Была собрана комиссия. По этому вопросу мы только что провели совещание. Нам удалось предотвратить перевод пациентов. Преемственность лечения сохранится», — рассказал источник.
Кроме того, пациенты пожаловались, что в онкоцентре оставили больных только из шести районов города.
Ранее появилась информация о переводе больных в Сестрорецк. Руководство не видело проблемы в передаче пациентов.