Онкопациентов оставят на химиотерапии в Кронштадте

Их не будут переводить в другую больницу.

«Была собрана комиссия. По этому вопросу мы только что провели совещание. Нам удалось предотвратить перевод пациентов. Преемственность лечения сохранится», — рассказал источник.

Кроме того, пациенты пожаловались, что в онкоцентре оставили больных только из шести районов города.

Ранее появилась информация о переводе больных в Сестрорецк. Руководство не видело проблемы в передаче пациентов.