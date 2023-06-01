Здоровье 01 июня 2023, 03:52 Онкологи предупредили о двух необычных симптомах рака щитовидной железы Онкологи назвали диарею и покраснения на лице симптомами рака щитовидной железы Freepik

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Специалисты благотворительной организации по изучению и борьбе с раком Cancer Research UK назвали два не самых очевидных симптома рака щитовидной железы. Комментарий онкологов опубликовал британский таблоид Daily Express.

Самыми распространенными симптомами заболевания, несомненно, являются те, которые поражают область щитовидки — ощущение застрявшего в горле комка, трудность глотания, опухание в районе шеи.

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Но иногда на рак щитовидки могут указывать совсем необычные симптомы в других частях тела. По данным медиков, задуматься о посещении онколога стоит при покраснениях на лице и диарее.

Дело в том, что у страдающих этим онкологическим заболеванием может подниматься уровень гормона кальцитонина, который может вызывать эти симптомы. Его вырабатывают раковые клетки.

Ранее онколог Даниил Маркарьян назвал очевидные и неочевидные симптомы колоректального рака. Среди них — утомляемость, снижение массы тела, изменение вкусов, боли в животе, появление крови и слизи при дефекации.