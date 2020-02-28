    28 февраля 2020, 01:17

    Онкологи: отсутствие аппетита может говорить о раке печени

    Ирина Нагайникова

    Онкологи объяснили, что при раке печени может пропасть аппетит, сообщило ИА Nation News.
    Онкологи: отсутствие аппетита может говорить о раке печени

    Рак печени может привести к ощущению сытости даже от небольшого количества съеденной пищи.

    Кроме того, на болезнь может указывать вздутие живота. Причиной этому служит повышение давления в печени из-за скопления крови в сосудах и вытеснения жидкости в брюшную полость.

    Также среди симптомов рака печени медики отметили желтушность кожных покровов и белков глаз, а также потерю веса, зуд и общее недомогание.

    В случае появления даже одного и этих симптомов следует обратиться к специалисту.