Онкологи: отсутствие аппетита может говорить о раке печени
Онкологи объяснили, что при раке печени может пропасть аппетит, сообщило ИА Nation News.
Рак печени может привести к ощущению сытости даже от небольшого количества съеденной пищи.
Кроме того, на болезнь может указывать вздутие живота. Причиной этому служит повышение давления в печени из-за скопления крови в сосудах и вытеснения жидкости в брюшную полость.
Также среди симптомов рака печени медики отметили желтушность кожных покровов и белков глаз, а также потерю веса, зуд и общее недомогание.
В случае появления даже одного и этих симптомов следует обратиться к специалисту.