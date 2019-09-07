Онкологи назвали симптомы рака в области головы и шеи

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи. В основном они появляются в носовых пазухах, ротовой полости и гортани. Как говорит статистика, от этого вида онкологии мужчины страдают в три раза чаще, так как они больше курят и выпивают. Кроме того, на развитие рака может повлиять плохая гигиена ротовой полости или контакты с химическими веществами — зачастую на работе.

О недуге можно узнать, если обратить внимание на резкий неприятный запах изо рта, появление язв и ороговевших шишкообразных наростов на слизистой, постоянные боли в горле, вызывающие дискомфорт, а также на кровяные слюнные выделения.

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Обнаружить рак в области головы или шеи на начальной стадии невозможно. По этой причине победа над этим видом онкологии — скорее исключение.

Согласно статистике, ежегодно раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч россиян. От рака языка страдают более 50% соотечественников, от рака ротовой полости — до 20%.

Ранее медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии. Многие заболевшие этой онкологией умирают.