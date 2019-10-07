Онкологи назвали продукты, защищающие от рака груди

Ученые нашли продукты, которые помогают снизить риск развития рака груди. Ими оказались лук и чеснок.

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Специалисты из Нью-Йоркского университета в Буффало с 2008 по 2014 год проводили исследование, в котором проследили за вкусовыми предпочтениями женщин от 30 до 79 лет, боровшимися с раком молочной железы. Они сравнили их рацион с питанием здоровых представительниц прекрасного пола.

Риск заболевания оказался снижен на 67% у тех, кто долгое время употреблял соус софрито с луком и чесноком не менее двух раз в день. Об этом сообщил портал Nutrition and Cancer. Интересно, что этот соус часто едят жительницы Пуэрто-Рико (свободного островного государства под управлением Соединенных Штатов). Но женщины из материковой части США софрито не очень жалуют, а зря.

В чесноке содержатся S-аллилцистеин, диаллилдисульфид, диаллилсульфид. Также в обоих продуктах есть селен. Эти элементы обладают противогрибковой, противомикробной и противовирусной активностью. Однако, что важнее, они останавливают рост злокачественных клеток. Также эти овощи снижают риск развития рака желудка.