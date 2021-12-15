Система онкологической помощи существенно изменится уже с 1 января 2022 года. С этого дня в силу вступит новый порядок ее оказания. Об этом рассказали «Известия».

По информации издания, в числе изменений — создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В методических рекомендациях указано, что по новому порядку будут упразднены первичные онкологические отделения, а амбулаторные центры станут их заменой.

В Минздраве уверяют, что в ближайшее время закрывать онкологические кабинеты в поликлиниках никто не планирует. Тем не менее, ряд специалистов не исключают, что это все же произойдет. При этом ЦАОП усложнят доступ пациентов к помощи врачей.

«В августе вышли методические рекомендации Минздрава по созданию ЦАОП, в них впрямую указано, что существующие в настоящее время первичные кабинеты подлежат ликвидации и будут замещаться ЦАОП. И в приказе, и в методрекомендациях указано, что один ЦАОП создается на 50 тысяч человек. И согласовывать его открытие будут главные внештатные онкологи. Хотя это выходит за рамки их полномочий», — сказала кандидат юридических наук, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина Габай.

В министерстве настаивают, что появление новых центров является исключительно благом. Они позволят сократить время постановки диагноза и своевременно назначить лечение. Также они позволят пациентам проходить необходимые процедуры ближе к дому.

«ЦАОП — специализированные учреждения с необходимым диагностическим арсеналом и подготовленными кадрами. Пока мы находимся в процессе внедрения ЦАОП, речи о закрытии онкокабинетов в поликлиниках не идет. Переход к системе ЦАОП должен быть максимально естественным и комфортным для всех наших граждан», — отметил директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Ранее врачи объяснили, почему молодые люди чаще умирают от рака.