Здоровье 16 декабря 2022, 15:20 Онколог Зинатулин рассказал о безоперационных методах лечения рака Онколог Зинатулин: врачи удаляют опухоль через небольшой разрез или прокол

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Сегодня врачи не удаляют опухоль, поскольку обычно вместе с опухолевой тканью удаляются и здоровые клетки. Они разрушают ее через небольшой разрез или прокол, рассказал изданию «Дни.ру» врач-онколог-хирург «СМ-Клиника» Дмитрий Зинатулин.

«Основная методика, которой пользуются онкологи, — технология радиочастотной абляции (РЧА)», — сообщил медик.

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Он объяснил, что радиочастотные волны проходят через ткань и вызывают повышение ее температуры, тем самым разрушая опухоль. Все это длится около 40 минут.

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Метод микроволновой абляции опухоли (МВА) похож на РЧА, однако при нем на опухоль воздействует электрический ток с частотой 2000–3000 герц, тогда как при РЧА частота достигает 750 герц.