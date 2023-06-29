Здоровье 29 июня 2023, 22:46 Онколог Зима рассказал, смогут ли роботы заменить врачей Онколог Зима заявил, что роботы не смогут полностью заменить настоящих врачей

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Роботы могут стать подспорьем в работе врачей, однако никогда не заменят их полностью. Такой информацией поделился врач-онколог онкологического отделения Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Зима. Об этом сообщил «Крым24».

По словам специалиста, развитие медицинских технологий является очень важным этапом. Они смогут облегчить работу многих медиков.

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«Заменят ли когда-нибудь роботы живых врачей? Хотелось бы верить, что в ближайшее время это будет невозможно, потому что все-таки диагностировать и лечить должен человек», — отметил Зима.